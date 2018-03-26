Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе

В эфире одного из федеральных каналов шоумен Валдис Пельш поведал о страшном заболевании. Недуг отразился на качестве жизни звезды, теперь ведущий вынужден во многом себя ограничивать.

Пельш появился в программе Елены Малышевой "Жить здорово". Он откровенно рассказал о своих страданиях от приступов панкреатита. Недуг мучил звезду десять лет назад, но ощущения от адских приступов Валдис не может забыть до сих пор.

"Надо сказать, что боль настолько сильная, что она запоминается на всю жизнь. Считается, что эти боли сильнее в два раза родовых. Так что мне нельзя сказать "Зато вы не рожаете", потому что я рожал аж два раза", – пытался отшутиться шоумен. Он добавил, что медики практически вытащили его с того света, ситуация была весьма и весьма сложная – его диагноз "панкреонекроз".

В то время Елена Малышева была рядом с Пельшем и, как могла, старалась поддержать. Она рассказала, как коллега по цеху переносил невзгоды: "Могу сказать, каким я тебя помню. Я помню, как ты лежишь в реанимации весь в поту. И ты со мной еще и разговариваешь. Следующий день: ты весь сухой, и я не могу даже понять – в сознании ты или нет. И каждый раз я вспоминаю твою жену Свету, которую искренне считаю твоим ангелом-хранителем".

Теперь шоумен вынужден постоянно соблюдать диету. Он исключил из рациона алкоголь, жирное, острое и газированные напитки. Звезда уверяет, что придерживаться такого типа питания не сложно, так как воспоминания о перенесенных муках очень мотивируют вести здоровый образ жизни. Валдис посоветовал поклонникам заботиться о здоровье, обращаться за медицинской помощью и не пренебрегать диагностикой.