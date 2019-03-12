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Шоу-бизнес

Известная певица заблудилась в горах

Певица MASHA. Фото: instagram.com/masha__official
Певица MASHA заблудилась в горах. Артистка чудом избежала обморожения.
прочитано 118 раз

Излюбленное место отдыха отечественных звезд Куршевель - горнолыжный комплекс во французских Альпах. Певица MASHA решила отправится на курорт в марте, чтобы вдоволь покататься не в горячий сезон.

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Маша уже давно уверенно катается, поэтому на этот раз решила испробовать более крутые склоны. Увлекшись красивыми видами, артистка не заметила, как начало темнеть.

В сумерках Маша пропустила нужный slope (трассу) и вырулила на склон, который на лыжах было трудно проехать. Пришлось преодолеть часть пути пешком.

Когда уже совсем стемнело, певица вышла к гостевому домику, владельцами которого были французские лыжники. Они пригласили перепуганную девушку погреться и оставили ее до самого утра. Звезда чудом не замерзла в альпийских снегах.

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Публикация от MASHA | Maria Kachanova (@masha__official)

 "Я сначала даже не испугалась. Ну съехала ни туда, ничего страшного. Но вдруг как-то незаметно стемнело. Освещения нет, в мраке все кажется очень непонятным и страшным. Хорошо, что мне хватило сил и времени до полной темноты добраться до гостевого домика", – рассказала Маша корреспонденту "Дни.ру".

Артистка отметила, что своим исчезновением очень напугала близких. "Мои друзья уже хотели объявлять розыск, но я успела им отзвониться уже от моих уже новых друзей", – отметила знаменитость.

Автор: Руслана Алексеева12 марта 2019, 03:19

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