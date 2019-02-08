Сын стесняется родства с Наталией Гулькиной

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 8 февраля
Лента новостей
15:50
Старейшая птица в мире вывела 37-го птенца
15:46
В Москве пострадавшую в жутком ДТП спасли на вертолете
15:37
Большие сомнения: Песков оценил новый доклад об "отравителях Скрипалей"
14:37
Пенсионеры подрались на помойке из-за еды (видео)
14:31
"Не ломай себе жизнь": Хочу сделать аборт
14:16
Кокорин пожалуется в ЕСПЧ
13:47
Одолеваемая жуткими болезнями Лолита ищет спасения
13:30
"Наколол щечки": распухшего Киркорова подняли на смех
13:28
Приносящее боль видео утекло в Сеть
13:25
В объедках с пола нашли особую красоту
13:15
Володин обвинил США в нарушении прав народа Венесуэлы
12:59
Лазарева ответила на слухи о неадекватности и изменах Шаца
12:48
"Камертон интеллигентности": смерть Сергея Юрского шокировала его коллег и народ
12:44
Ирина Муравьева в юбилей покинула Россию
12:37
"Вы уже всех достали!": россияне взбешены участием Киркорова и Лазарева в "Евровидении"
12:28
"Нет никаких прогнозов о ее будущем": знаменитая актриса откровенно о неизлечимой дочери
12:16
Главные события Москвы
11:54
Известная модель оконфузилась из-за вывалившегося бюста
11:47
Известный бренд предложил женщинам "пересесть на мужское лицо"
11:38
Пахнет уголовщиной: выскочка Зеленский попал в передрягу
11:37
Прохор, прости: сексуальную Цымбалюк-Романовскую сняли во время утех с женщиной
11:20
"Подкупы, угрозы, компромат": бывший муж Порошиной выступил с жалобой
11:15
"Тут психологические проблемы": Навка встала на защиту сбежавшей к гею Медведевой
11:02
"Замерзли вдрызг": с Валерией случилась беда на 40-градусном морозе
10:40
"Самая красивая грудь!": украинская модель поразила формами
10:39
Лорак напугала постаревшим видом
10:09
Актер Александр Зоточкин ушел из жизни в 34 года
10:09
На Лазарева сделаны большие ставки в "Евровидении"
09:55
Маркл впервые появилась на публике после эмоционального срыва
09:43
"Торчит как сосиска!": маленькая дочь указала Галкину на самое ценное
09:23
Скончался актер Сергей Юрский
09:15
Отравители Скрипалей начали размножаться
08:38
У Ксении Собчак будет ребенок
08:26
Жуткое ДТП с автобусом в Кузбассе: есть жертвы
06:47
Татьяне Булановой грозит операция
04:12
"Я хочу оргий": соперник Порошенко поделился планами на выборы
01:38
Порошенко послали на "Евровидение" от Украины
23:21
Распрощавшемуся с Россией Панину дали пинок
22:00
Бойкот и молчание: Путин вбил клин между Меркель и Макроном
21:50
Пострадавший Лазарев готовится к реваншу на "Евровидении"
21:36
Аршавин признал поражение Кокорина и Мамаева
21:13
Игорь Петренко оставил только родившую жену
21:09
Миллиардер Гришин потерпел фиаско в споре с супругой
21:05
В Удмуртии инструктора по фитнесу отправили в тюрьму за убийство
20:56
Известную актрису экстренно доставили в больницу
20:49
В Татарстане в погребе нашли тело пропавшей 13 лет назад женщины
20:46
Переживающий развод сын Яковлевой изменил внешность
20:38
Маша Распутина удивила редким архивным снимком
20:33
В Екатеринбурге охрана избила владельца мебельного центра
19:58
Любовница Абдулова ушла в "Дом-2"
19:57
В Тюмени орудует поджигатель
19:40
В Омской области при пожаре погибли двое детей
19:28
В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами врезался в грузовик
19:26
Юриста из команды Навального пригласили на комбинат "Конкорд"
19:14
Кот помог студенту получить зачет (видео)
19:14
В Ростове машина влетела в остановку
18:51
Женщина с ребенком упала с 9-го этажа и выжила
18:41
"Хочу дороже себя продать": беременная любовница Гуфа подалась в эскорт
18:35
Россию признали убежищем от конца света
18:28
Третьим будешь? – Фейк о Петрове и Боширове обрастает сенсационными подробностями
18:16
Жалующийся на здоровье молодой муж Бабкиной рассказал о шизофрении
18:12
Оголенная грудь сенатора вызвала ажиотаж в парламенте
18:00
Пять человек в день: женское кафе в Петербурге отчиталось об успехах
17:50
Нетиевский вспомнил о проблемах шоу "Уральские пельмени"
17:44
На Украине переименовали Днепропетровскую область
17:26
Известная актриса вывела в свет сына в женском платье
17:21
Продуктовую корзину изменят ради пенсионеров
17:19
Масляков напугал нездоровым видом
16:59
Любовь тирана: как мужчины уничтожают успешных женщин
16:49
Валерия растянулась перед восхищенным Пригожиным
16:47
Наглеца Порошенко поймали на воровстве у Путина
16:46
Трагически погибла: врач сборной России не дожила до 36 лет
16:43
В Башкирии ревнивец ударил ножом возлюбленную
16:25
"Просто блевотина": взбешенная певица Слава обратилась к Андрею Малахову
16:22
"Мы жили семьей": Серябкина впервые об отношениях с Темниковой
16:16
США приструнили обнаглевшего Порошенко за наезд на Путина
16:08
Алчный Радзинский прибрал к рукам шикарную квартирку брошенной сестры
15:43
Ведущий Борисов возмутил своей реакцией на затравленную Волочкову
15:38
Раскрыт главный секрет нового подсчета пенсий
15:19
Клоун Зеленский превратил выборы на Украине в цирк
15:17
"Мой герой!": Рудковская захвалила своего подопечного
15:16
Дума усиливает ответственность за оставление места ДТП
15:11
Соседи клянут Бузову из-за устроенного в подъезде притона
15:00
В Подмосковье устроили погоню со стрельбой
14:51
"Презрение и ненависть": Зарубина и Поргина сцепились из-за Малинина
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 февраля 2019 года
14:49
Одинокая Дайнеко с треском раздавила бывших мужчин
14:20
Невероятные Миры Жюля Верна: интерактивная выставка для всей семьи откроется в Москве
14:18
Юная дочь Осина шокировала эротическим фото
14:17
Алкоголь признали главным убийцей мужчин
14:07
Алкоголизм изуродовал красавицу-жену Ефремова
14:06
Вооруженные до зубов украинцы устроили стрельбу у Крымского моста
13:59
Культового рок-музыканта срочно увезли в больницу
13:55
Звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель впервые стала мамой
13:44
Панин взорвался после известия о побеге из России
13:29
Объявившаяся Понаровская откровенно рассказала о немощи и трясущихся конечностях
13:23
Старая Пугачева отказалась от еды из-за неизлечимой болезни
13:11
"Никогда не родишь": вырубившейся Бузовой поставили неутешительный диагноз
13:06
Родившая Виктория Лопырева: Самый счастливый момент в моей жизни
13:04
10 свадебных примет на счастливую жизнь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обманувший Путина Лукашенко довел народ до истерики
Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
"Просто блевотина": взбешенная певица Слава обратилась к Андрею Малахову
Новое страшное обвинение в адрес вдовы Марьянова
Переживающий развод сын Яковлевой изменил внешность
Шоу-бизнес

Сын стесняется родства с Наталией Гулькиной

Фото: Пресс-служба
Мастерская легендарной участницы групп "Мираж" и "Звезды", а сегодня успешной сольной певицы Наталии Гулькиной больше напоминает музей. Здесь собраны награды, подарки поклонников, концертные платья. Корреспондент "Дни.Ру" побывал в гостях у певицы.
прочитано 386 раз

Нынешний год для Наталии Гулькиной – это череда юбилеев. 6 февраля ее первенец Алексей отметил 35-летие. 20 февраля самой Наталии стукнет 55. А потом 25 лет исполнится и дочери – Яне.

ПО ТЕМЕ

Гулькину цинично вышвырнули со съемок

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

"Сын учился на менеджера в институте экономики, статистики и информатики, но не окончил и бросил, потому что ему было не интересно, – вздыхает Наталия. – И сегодня находится в свободном полете. Мне кажется, что из Лешки мог бы получиться потрясающий повар – он умеет и любит готовить. Кроме того, он делает великолепные фотографии. Он считает, что хотел бы заниматься кино, но я не настолько богата, чтобы его спонсировать. Вообще, Алексей – творческий человек, пишет музыку. Недавно ему привезла электронное пианино, на котором прежде играла Яна. Сама же она учится в педагогическом".

Наталия собрала уникальную коллекцию туфелек. Фото: Феликс Грозданов

Никого из детей Гулькиной карьера артиста не прельщает, хотя дочь Яна имеет вокальные данные, даже несколько раз выходила со знаменитой мамой на сцену. Наталия предлагала ей записать красивую песню и при помощи отца-хореографа поставить крутой номер. Сыну же интереснее быть "за кадром", – делать аранжировки, сводить треки. "Но я не хочу с ним работать, потому что со своего не спросишь так, как можно с чужого, – пояснила Наталия. – А я по своей природе перфекционист, мне нужен идеальный результат. И если сыну покажется что-то крутым, а мне это не понравится, то вот тебе и повод для конфликта. Наши мнения и взгляды на музыку часто, кстати, расходятся".

В гардеробной у артистки. Фото: Феликс Грозданов

Дети Гулькиной видели неприглядную изнанку блестящей карьеры мамы, часто бывали с ней на гастролях. "Они знают, что нужно пахать, видели, что я постоянно в отъездах, поэтому их такая судьба не прельщает, – пояснила Наталья. – Более того, Лешка долго стеснялся родства со мной. Ему казалось, что я делаю дурацкую музыку и ничего хорошего не пою, поэтому словно бы стыдился. Он не говорил ребятам, кто его мать. Лишь недавно прослушал все мои песни, стал давать советы и как-будто стал гордиться". 

В мастерской Гулькиной все оформлено с большим вкусом. Фото: Феликс Грозданов

Наследники певицы сегодня готовятся к ее юбилею. У поклонников артистки будет редкая возможность увидеть их 28 марта в ЦКИ "Меридиан",  где состоится концерт Наталии. Просто Алексей и Яна не любят публичности – у парня даже аккаунт в социальной сети закрытый – только для своих.

Фото: Пресс-служба

Автор: Феликс Грозданов8 февраля 2019, 15:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядят звезды 90-х сейчас

567

комментарии

Политика

Бойкот и молчание: Путин вбил клин между Меркель и Макроном
Третьим будешь? – Фейк о Петрове и Боширове обрастает сенсационными подробностями
Наглеца Порошенко поймали на воровстве у Путина
Клоун Зеленский превратил выборы на Украине в цирк

Шоу-бизнес

"Искренне не понимаю": Пригожин осудил желание Лазарева выступать на "Евровидении"
Сын стыдится родства с Наталией Гулькиной
Кричавший о любви ухажер Бузовой развлекается с другой
Родившая певица Ханна похвасталась подтянутой фигурой

Проишествия

Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео
В парке медведь загрыз наркомана
В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
Известную пианистку задержали с партией наркотиков

Lifestyle

В объедках с пола нашли особую красоту
Скончался актер Сергей Юрский
Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны" (видео)
Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Шоу-бизнес

"Нет никаких прогнозов о ее будущем": знаменитая актриса откровенно о неизлечимой дочери

Артистка не может свыкнуться с несчастьем
Шоу-бизнес

Одолеваемая жуткими болезнями Лолита ищет спасения

Певицу атаковали недуги
Шоу-бизнес

Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"

Теледива раскрыла интимные подробности личной жизни
Шоу-бизнес

"Искренне не понимаю": Пригожин осудил желание Лазарева выступать на "Евровидении"

Продюсер призывает отправить другого артиста

Гороскоп

Татьяне Булановой грозит операция
"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

"Самая красивая грудь!": украинская модель поразила формами
Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву
63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене

Спорт

Аршавин признал поражение Кокорина и Мамаева
Трагически погибла: врач сборной России не дожила до 36 лет
Туктамышева проговорилась об интимной жизни
Молодая фаворитка объяснила побег от Тутберидзе

Регионы

Женщина с ребенком упала с 9-го этажа и выжила
В Подмосковье устроили погоню со стрельбой
Раненная ножом россиянка стерла улики и прогнала полицию
Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru