Гулькину цинично вышвырнули со съемок

Наталья Гулькина – легендарная солистка группы "Мираж". На заре карьеры она исполнила вокальные партии для таких композиций, как "Солнечное лето", "Безумный мир", "Я не хочу", "Электричество", "Волшебный мир", которые остаются популярными и по сей день. А на излете Советского Союза входила даже в топ лучших певиц страны наряду с Пугачевой и Аллегровой. Но сегодня артистку, увы, практически не слышно в эфире, хотя она много работает.

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