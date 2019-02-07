Потерявшего ухо Фадеева перепутали с голливудским красавцем
С окладистой бородой, весь в черном, с суровым взглядом – таким предстал на фото продюсер. Пользователи соцсети не сразу его узнали.
"Цыганский барон", "На моджахеда похож", "Восточный мудрец!", "На среднеазиатского бая похож", "Султан Сулейман", "На шиитских аятолл смахиваешь", – прокомментировали кадр фолловеры. А одна из поклонниц творчества Максима Фадеева перепутала его с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.
Многие подписчики продюсера отметили, что он сильно похудел, и порадовались за него. Оставили пользователи соцсети и массу лестных комментариев о его творчестве.
Как писали "Дни.ру", продюсер сообщил о проблемах со слухом. В недавнем посте в Instagram музыкант рассказал, что ему тяжело выступать на сцене из-за травмы. "Вы, возможно, знаете, что я пою полностью оглушенный… Многие знают, что у меня была тяжелейшая слуховая травма, и я суммарно потерял одно ухо", – пояснил Максим Фадеев.
По словам продюсера, теперь он тренируется жить по-новому. Подготовка к каждому концерту стала занимать у Фадеева больше времени.
Люди рвут на себе волосы
Телеведущая ошеломила народ своим видом
Примадонна появилась на красной дорожке с сияющим Максимом Галкиным
Злоумышленник находится в Великобритании