Цветущую Свиридову перестали узнавать

Известная исполнительница Алена Свиридова показала поклонникам снимок тридцатилетней давности. На архивном фото поклонники не узнали звезду.

Свиридова опубликовала в личном Instagram коллаж, на котором объединены два черно-белых кадра – слева свежий, а справа сделанный в 1989 году. Судя по всему, архивная фотография была создана еще во время учебы.

В те годы Свиридова жила в столице Белоруссии. После окончания школы она поступила на музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института.

Параллельно Алена пела в ансамбле профкома механического завода и вела вокальную студию. Также будущая знаменитость подрабатывала в Минском драматическом театре имени Горького актрисой.

Под снимком Свиридова написала, что эти два кадра разделяют 30 лет, однако между ними есть много общего. Поклонники согласились с Аленой, однако отметили, что артистку не узнать – с возрастом она расцвела.

"Мне сейчас Вы больше нравитесь,просто красотка и женщина,которой не угадаешь сколько лет!👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо, что Вы себя не испортили. Это уникальное явление в вашем профсоюзе)👏", "Никогда не была обычной,типовой ...свой стиль,свой путь ..очень достойно", – писали фолловеры в комментариях.