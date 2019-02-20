Звезды сериала "Друзья" едва не разбились на самолете

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс чуть не погибли в самолете. Воздушное судно, на котором летели звезды сериала "Друзья", было вынуждено совершить незапланированную посадку из-за технической проблемы.

В минувшую пятницу знаменитости летели на частном самолете в мексиканский город Кабо-Сан-Лукас, где они должны были отметить день рождения Дженнифер Энистон. Когда воздушное судно покидало аэропорт Лос-Анджелеса, пилоты заметили неполадку: самолет потерял "колесу или шину".

Специалисты поняли, что лететь дальше небезопасно и решили совершить вынужденную посадку в международном аэропорту в Онтарио. Перед этим самолет сделал несколько кругов, чтобы сжечь достаточное количество топлива для безопасного приземления.

Как сообщают представители канадского аэропорта, в результате инцидента никто не пострадал. Кроме звезда сериала "Друзья", на борту судна также находились и их подруги – супруга актера Джейсона Бейтмана и жена телеведущего Джимми Киммела. В конце концов им удалось добраться до места назначения – звезды пересели на другой самолет, передает Elle.com.

Напомним, 11 февраля Дженнифер Энистон исполнилось 50 лет. Свой день рождения актриса отметила с размахом – устроила масштабную вечеринку в Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Известно, что звезда приняла участие в съемках более чем в 50 кино– и телепроектах. Наибольшую известность ей принесла роли Рейчел Грин в сериале "Друзья". В 2014 году журнал Forbes признал Энистон одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде, передает RT.