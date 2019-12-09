Резко сдавшую Джоли перестали узнавать

На снимках звезда Голливуда, считающаяся одной из самых красивых женщин в мире, не похожа сама на себя. Фанаты не могут понять, отчего вдруг Анджелина Джоли так внезапно изменилась, и где ее привлекательность.
Изначально кадры опубликовал на своей странице в "Инстаграме" молодой актер Алекс Томас Смит, задействованный в постановке спектакля "Дорогой Эван Хэнсен" в одном из театров лондонского Уэст Энда. Парню посчастливилось встретиться с Анджелиной Джоли, которая пришла посмотреть шоу.
После спектакля, 44-летняя артистка пришла за кулисы пообщаться с коллегами. Там Смит признался Анджелине Джоли, что он ее давний поклонник и даже сделал татуировку в ее честь. Алексу набили на плече изображение лица актрисы.
Анджелине Джоли очень понравилась наколка в ее честь. Она согласилась расписаться под ней и сфотографироваться с ним на память. Реакция пользователей Сети на опубликованные снимки оказались неоднозначной. Фанаты актрисы пришли в ужас о того, как выглядит.
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