Вид высохшей до костей Джоли вызвал шок

В кадре видна жутко худая изможденная рука актрисы, на которой сильно проступают вены. Состояние здоровья знаменитость при таком внешнем виде вызвало опасения подписчиков.
Примечательно, что опубликованное Анджелиной Джоли фото не является постановочным. Ведь на тщательно подготовленных и отредактированных кадрах артистка выглядит не так удручающе.
Известно, что экс-супруга Брэда Питта предрасположена к раку. Ранее она откровенно рассказала об операциях, которые сделала, чтобы продлить жизнь. Врачи удалили ей обе молочные железы, яичники и фаллопиевы трубы. Однако это не исключило возможность возникновения онкологии.
Напомним, Анджелина Джоли признавалась, что хочет прожить как можно дольше, чтобы провести больше времени со своими детьми. У нее с Питтом шесть наследников: Захара, Мэддокс, Нокс, Вивьен, Пакс и Шейло.
Несмотря на пугающие диагнозы Анджелина Джоли продолжает активно сниматься в кино. Недавно вышла картина с ее участием "Малефисента 2". Кроме того, актриса появилась на съемочной площадке нового фильма Marvel и попросилась в киновселенную "Звездных войн".
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