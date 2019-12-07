Собчак и рядом не стояла: голая Дарья Мороз возбудила россиян

После выхода на экраны сериала "Содержанки", в котором Мороз сыграла сексуальную и уверенную в себе женщину, актриса стала вести себя иначе. Светские обозреватели пишут, что появление в Сети откровенных фото артистки выглядит как жалкая попытка показаться сильной и независимой.
Стоит отметить, что поклонники Мороз с этим утверждением не согласны. В комментариях под свежим постом актрисы в "Инстаграм" возбужденные россияне выразили мнение, что нынешняя супруга Константина Богомолова Ксения Собчак и рядом не стояла. "Как же Вы горячи, Даша", "очень красивая", "какой отменный результат, когда фотограф и модель – одно целое!", "Дарья, сколько Вам лет? 25 максимум", – написали юзеры.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывшая жена Константина Богомолова опубликовала на своей странице в инстаграм-аккаунте новый пост. Он спровоцировал волну слухов о том, что Дарья Мороз намерена вернуть экс-супруга.
На снимках звезда позирует в белом трикотажном мини-платье с острыми плечами и воротником-стойкой. Весь наряд усыпан золотыми пайетками. Завершают смелый аутфит ботфорты коричневого цвета на высоком каблуке.
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