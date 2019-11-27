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Дарью Мороз поймали на попытке вернуть Константина Богомолова

Константин Богомолов и Дарья Мороз. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая жена Константина Богомолова – Дарья Мороз опубликовала на своей странице в Инстаграм-аккаунте новый пост.Он спровоцировал волну слухов о том, что она нацелена вернуть экс-супруга.
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На опубликованных снимках звезда позирует в белом трикотажном мини-платье с острыми плечами и воротником-стойкой. Весь наряд усыпан золотыми пайетками. Завершили смелый аутфит ботфорты коричневого цвета на высоком каблуке.

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Такой образ Мороз выбрала для светского мероприятия. Оно было посвящено выходу "золотого" номера журнала Vogue.

Фолловеры сполна оценили внешний вид актрисы. "Чудная грация", "Вы фантастическая женщина!😍", "Умопомрачительная!", "Ох, уж эти бесконечные ноги👍🏻", "Опасно быть такой красивой!", "Просто супермодель❤️", "Какая вы красивая и стильная! Супер-девушка! Очень талантливая!", "Фактурная👏", "Королева❤️", – не скрывали своего восторга обожатели.

"Где были глаза Богомолова?", – язвительно поинтересовался пользователь Сети.

К слову, о Константине. Многие подписчики считают, что кардинальная смена имиджа связана с желанием Дарьи вернуть бывшего мужа. Якобы она пытается всеми силами привлечь его внимание, сообщает Пятый канал. При этом они не одобряют такой подход и осуждают Мороз за это. "Что-то вас куда-то совсем не в ту область несет... Дорожка скользкая, есть шанс и не вернуться... "Создается ощущение, что она все это от какого-то отчаяния делает", "Хотите этим вернуть носатого изменщика?!", – не унимались злопыхатели.

27 ноября 2019, 11:49
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