"Вынуждена переписать имущество": Рудковская устроила разнос швыряющему миллионы Плющенко

У звездной пары оказались разные взгляды на семейный бюджет. В этот раз яблоком раздора стала баня, которую фигурист планирует построить в своем излюбленном месте отдыха – на "кордоне".



В субботу, 7 декабря, телеканал "Супер" покажет сразу две премьерных серии реалити-шоу "ЯнаСупер" о жизни продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Камера запечатлела спор звездный пары, который чуть не закончился дележкой имущества. Прославленный фигурист поделился с супругой планами построить на "кордоне" плавучую баню.



"На кордоне уже есть одна баня! Делать вторую – это излишество, – возмутилась Рудковская. – Сначала дом на колесах, теперь баня... Вот так и растрачиваются семейные деньги. Надо жить по средствам. Деньги нужно вкладывать только в то, что можно потом продать!"

Плющенко попытался объяснить жене, что уже сейчас думает о старости, поэтому обустраивает "кордон" так, как считает нужным. И напомнил, что 50% "места силы" по закону принадлежат Яне Рудковской. Продюсер от своей доли отказалась, заявив, что готова переписать ее в пользу Плющенко прямо сейчас.

Напомним, что в этом реалити показана жизнь знаменитой семьи без глянца. Проблемы, скандалы и ссоры выставлены на всеобщее обозрение.