Назойливая фанатка прилюдно атаковала Крида

Во время выступления певца на сцену забралась его поклонница. К слову, девушка делает это не впервые. Фанатка принялась подпевать Егору Криду и пританцовывать. После исполнения композиции артист спросил, что она от него хочет.
"Хотела сказать спасибо за то, что я люблю тебя", – призналась та. Атакованный поклонницей Егор Крид не растерялся. Артист вежливо ответил девушке и обнял ее.
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