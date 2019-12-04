Пельш сделал важное заявление после известия об экстренной госпитализации

Звезде экрана якобы стало плохо после тренировки, однако информация официально не подтверждена. Сообщалось, что Валдису Пельшу потребовалась помощь врачей из-за давящей боли в груди. Телеведущий эти данные опроверг.
По словам Пельша, он проходит плановое обследование и освободится уже вечером, сообщает URA.ru. Других подробностей о состоянии знаменитости пока не поступало.
Напомним, что в ноябре прошлого года Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем. После обследования врачи оценили состояние телеведущего как средней тяжести и отправили в кардиологическое отделение.
Как писали "Дни.ру", в одном из выпусков программы Елены Малышевой "Жить здорово!" на Первом канале шоумен откровенно рассказал о приступах панкреатита. Недуг мучил Валдиса Пельша десять лет назад, но адскую боль он помнит до сих пор. Из-за болезни ведущий вынужден соблюдать диету. Он исключил из рациона алкоголь, жирное, острое и газированные напитки.
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