Мария Лиман перешла границы дозволенного

Модель в очередной раз показала свои интимные места. На этот раз она предстала полностью обнаженной. Из аксессуаров на ней был лишь кожаный ошейник, наручники и пояс.
Соски пышной груди светская львица прикрыла отпечатками ладоней. Самое интимное место частично прикрыли связанные руки Марии. "Что можно добавить?" – поинтересовалась у фолловеров девушка в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники были шокированы таким смелым снимком. Многие сочли его возбуждающим и начали активно писать похабные комментарии. "Огонь, ты просто прелесть, принцесса! Красавица, грудь шикарна, да и не только грудь, вся фигурка", "Цепи не хватает на ошейник", "В таком положении руки нужно поднять вверх", – не успокаивались подписчики.
"Мои ладони вместо тех отпечатков", – попытал судьбу пользователь Сети.
Другие отметили, что Лиман перешла уже все границы дозволенного. Еще чуть-чуть, и она совсем перестанет прикрываться даже отпечатками из краски. В адрес модели посыпались едкие комментарии, сообщает Пятый канал. "Мозги, если конечно это возможно", "Увольнения с должности. Не там зарплату получаете", "Стыдно должно быть, это уже перебор, вы хуже порноактрисы", – негодовали критики.
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