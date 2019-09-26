Мария Лиман согласилась возглавить ростовскую пресс-службу

25-летняя звезда Playboy, Мария Лиман, получила заманчивое предложение. Она вынашивала решение на протяжении нескольких месяцев и в итоге дала положительный ответ.

Накануне знаменитость опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети Instagram. "Не так давно я получила приглашение от ЛДПР возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-дону. Я все же решила принять приглашени", – поставила в известность своих фолловеров Мария.

По словам Лиман, она, с удовольствием, готова работать во благо Ростова. Только есть одно маленькое "но". Этим летом девушка переехала жить в Англию. В случае, если предложенная работы не будет совмещаться с ее обучением в Лондоне, Марии придется сделать серьезный выбор.

Отметим, модель получила интересное предложение еще в июне текущего года. Только тогда девушка была настроена категорично. Именно поэтому ее соглашение сейчас так сильно удивило пользователей Сети.

Как утверждали авторы инициативы, главными критериями выбора кандидата были его интеллектуальные способности. По их словам, откровенный фотосессии звезды PLayboy никак не повлияло на принятое решение.

Тем временем, у Марии более полумиллиона обожателей по всему миру. Кроме того, девушка активно ведет социальные сети и разбирается во всех алгоритмах, связанных с успешной работой этой платформы. Поэтому она может принести пользу представителям партии ЛДПР.