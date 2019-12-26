Не маникюрша, а хозяйка салона: Рудковская взорвалась из-за слов Собчак

По словам Рудковской, она никогда не была маникюршей, как заявила Собчак в свежем выпуске своего ютуб-шоу. Яна, как оказалось, когда-то была владелицей салона красоты в Сочи.
Будущая звезда не только руководила заведением, но и вела прием как врач-косметолог. Рудковская окончила Алтайский государственный медицинский университет.
Супруга фигуриста добавила, что ее салон вмещал в себя три кабинета маникюра, три кабинета педикюра, солярий. Также на Яну работали десять парикмахеров. Продюсер не понимает, о чем постоянно говорит Собчак.
"Я бы, может, и промолчала, если бы мы с тобой это не обсуждали, и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь, но ты снова про это говоришь. А так как ты всегда говоришь только правду и при этом упоминаешь мою фамилию… Вынуждена поправить тебя уже в третий раз. Уж не обессудь", – написала Яна Рудковская в личном телеграм-канале "Голубь мира".
Напомним, накануне в Сети появился выпуск шоу "Осторожно, Собчак!". В эфире Ксения Собчак заявила, что бизнесмен Виктор Батурин нашел Яну Рудковскую в салоне красоты, где та работала мастером маникюра.
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