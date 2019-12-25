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"Ну куда?!": Рудковская обрушилась на Плющенко за сожителя в доме

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
В доме фигуриста Евгения Плющенко и так тесно – куча живности, сын, жена. Тем не менее его двери и сердце открыты для нового сожителя, чего нельзя сказать о Яне Рудковской. Продюсер обрушилась на мужа с критикой.
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Менее суток назад знаменитый спортсмен опубликовал любопытное фото. В кадре Евгений позирует вместе с серым щенком, завернутым в большое полотенце. На лице фигуриста – довольная улыбка.

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По всей видимости, Плющенко давно мечтал о еще одном питомце, хотя дома, по заверению спортсмена, уже проживают 12 пушистых хвостиков. "Мой новый друг и защитник. Порода кане корсо", – лаконично подписал фото Евгений, разместив его на личной странице в социальной сети "Инстаграм".

Снимок набрал более 17 тысяч лайков, а уж комментариев под ним вовсе не счесть. Подписчики принялись наперебой поздравлять "счастливого отца", однако его супруге Яне Рудковской это не совсем понравилось. В комментариях она выразила свое мнение по этому вопросу. Впрочем, по ее шутливому тону понятно, что скандала дома не будет.

"Все-таки купил! Седьмая собака! Ну Женя 🐵🙈🙉! Фифа, Панчо, Лорд, Квин, Альфа и Берта! Ну куда?!" – высказалась продюсер. Яна и сама любит братьев меньших, однако, вероятно, беспокоится о том, кто будет следить за питомцами, если она уедет по делам, а Евгений отправится на гастроли.

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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Автор: 25 декабря 2019, 12:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Бедный Плющ, попал под каблук маникюрше из мухосранска! До чего же мерзкая Рудковская!
Гость .Воспитание нулевое.
Ответить
Фу,как противно стоит Стриженов и дочь впритык друг к другу. Такая стойка говорит о многом.
1

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