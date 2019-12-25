"Ну куда?!": Рудковская обрушилась на Плющенко за сожителя в доме

В доме фигуриста Евгения Плющенко и так тесно – куча живности, сын, жена. Тем не менее его двери и сердце открыты для нового сожителя, чего нельзя сказать о Яне Рудковской. Продюсер обрушилась на мужа с критикой.



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