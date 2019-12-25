"Ну куда?!": Рудковская обрушилась на Плющенко за сожителя в доме

Менее суток назад знаменитый спортсмен опубликовал любопытное фото. В кадре Евгений позирует вместе с серым щенком, завернутым в большое полотенце. На лице фигуриста – довольная улыбка.
По всей видимости, Плющенко давно мечтал о еще одном питомце, хотя дома, по заверению спортсмена, уже проживают 12 пушистых хвостиков. "Мой новый друг и защитник. Порода кане корсо", – лаконично подписал фото Евгений, разместив его на личной странице в социальной сети "Инстаграм".
Снимок набрал более 17 тысяч лайков, а уж комментариев под ним вовсе не счесть. Подписчики принялись наперебой поздравлять "счастливого отца", однако его супруге Яне Рудковской это не совсем понравилось. В комментариях она выразила свое мнение по этому вопросу. Впрочем, по ее шутливому тону понятно, что скандала дома не будет.
"Все-таки купил! Седьмая собака! Ну Женя 🐵🙈🙉! Фифа, Панчо, Лорд, Квин, Альфа и Берта! Ну куда?!" – высказалась продюсер. Яна и сама любит братьев меньших, однако, вероятно, беспокоится о том, кто будет следить за питомцами, если она уедет по делам, а Евгений отправится на гастроли.
Популярные темы форума
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Кто есть кто.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Плешивый
Что для вас главное в отношениях?
Впервые, а как было у Вас?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Обсуждаем русские сказки ,и сравниваем с сегодняшним кино,и жизнью