Приведите внучат: тяжелобольная Волчек оказалась бабушкой двойняшек Пугачевой

Певица Алла Пугачева давно дружит с актрисой, педагогом и режиссером Галиной Волчек. Худрук "Современника" даже приглашала Примадонну сыграть что-то в театре. А сегодня на легендарной сцене в спектакле "Скамейка" блистает старшая дочь Аллы Борисовны. Но что же на самом деле связывает двух див?

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