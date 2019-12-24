Приведите внучат: тяжелобольная Волчек оказалась бабушкой двойняшек Пугачевой

Галина Волчек обожает Лизу и Гарри – двойняшек Аллы Пугачевой. Певица на своей странице в социальной сети "Инстаграм" не раз выкладывала совместные фото малышей и Галины Борисовны. Снимки она сопровождает краткой подписью: "С любимой бабушкой Галей".
Недавно в Сети появился ролик, где Лиза спрашивает, болит ли ножка у актрисы, которая уже давно прикована к креслу-коляске. Волчек подтверждает, что болит. На это Гарри замечает, что нельзя курить. Галина Борисовна отвечает: "Ты сказал, что нельзя, мы и не курим..."
Два года назад Галина Волчек, как и Алла Пугачева, проводила лето в Латвии. Тогда прессу облетели кадры трогательного прощания детей Аллы Борисовны с Галиной Борисовной. Они нежно поцеловали Волчек в щеку и долго махали ей рукой на прощание.
Действительно, Лиза и Гарри называют Волчек бабушкой Галей, хотя их родной бабушки Зинаида Архиповны Одеговой на свете нет уже 33 года. Интересно, навестят ли малыши Галину Борисовну в больнице, где она находится сейчас? Все надеются, что приедет и Алла Борисовна – она всегда очень участлива и помогает друзьям, чем может.
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