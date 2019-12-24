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Приведите внучат: тяжелобольная Волчек оказалась бабушкой двойняшек Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Певица Алла Пугачева давно дружит с актрисой, педагогом и режиссером Галиной Волчек. Худрук "Современника" даже приглашала Примадонну сыграть что-то в театре. А сегодня на легендарной сцене в спектакле "Скамейка" блистает старшая дочь Аллы Борисовны. Но что же на самом деле связывает двух див?
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Галина Волчек обожает Лизу и Гарри – двойняшек Аллы Пугачевой. Певица на своей странице в социальной сети "Инстаграм" не раз выкладывала совместные фото малышей и Галины Борисовны. Снимки она сопровождает краткой подписью: "С любимой бабушкой Галей".

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Алла Борисовна Пугачева певица

Недавно в Сети появился ролик, где Лиза спрашивает, болит ли ножка у актрисы, которая уже давно прикована к креслу-коляске. Волчек подтверждает, что болит. На это Гарри замечает, что нельзя курить. Галина Борисовна отвечает: "Ты сказал, что нельзя, мы и не курим..."

Два года назад Галина Волчек, как и Алла Пугачева, проводила лето в Латвии. Тогда прессу облетели кадры трогательного прощания детей Аллы Борисовны с Галиной Борисовной. Они нежно поцеловали Волчек в щеку и долго махали ей рукой на прощание.

Действительно, Лиза и Гарри называют Волчек бабушкой Галей, хотя их родной бабушки Зинаида Архиповны Одеговой на свете нет уже 33 года. Интересно, навестят ли малыши Галину Борисовну в больнице, где она находится сейчас? Все надеются, что приедет и Алла Борисовна – она всегда очень участлива и помогает друзьям, чем может.

Автор: 24 декабря 2019, 11:43
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юшка
Ответить
Пугачева тоже одной ногой там стоит, понимает она свои проблемы, результат - резко сдала. Волчек ближайшая подруга, почти родственница, как журналисты еще Пугачеву не атаковали с расспросами... Скудненько как-то. Но если нет информации, может и не стоит собирать по крупицам? Придет время, все скажут...
Гость
Ответить
Я дружу с вовкой путиным,но заявляю,старая овца пугачева тут ни при чем.
Гость
Ответить
Волчек больна, а приплели и пиарят Пугалкину! Достала уже всех!
1

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