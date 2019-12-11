Дочь Винокура воссоединилась с бывшим мужем после сообщения о втором ребенке

Анастасия Винокур развелась с мужем летом. Однако уже зимой в Сети появились кадры, на которых бывшие супруги запечатлены вместе.

Накануне, 10 декабря, сыну Анастасии Винокур Федору исполнилось четыре года. Дочь прославленного артиста Владимира Винокура поздравила наследника трогательным постом: "Happy Birthday my sunshine! С Днем Рождения, мой любимый сыночек Федя! Самое главное, будь здоров и счастлив во всем! Успехов и удачи тебе во всех твои начинаниях! Пусть твоя жизнь получится! И не бойся ошибаться, а я всегда буду рядом! Люблю тебя сильно сильно! Твоя мама! 🙌🏻🙏🏻🎂(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Запись Винокур сопроводила фотографиями спящего наследника, сделанными вскоре после его рождения. Теперь мальчик подрос: бегает, общается с ровесниками, играет. Праздник, устроенный в честь дня рождения Феди, прошел бурно: с переодетыми в супергероев актерами, перформансом, конфетти, лентами и, конечно же, праздничным тортом.

На празднике отметился и отец Федора – Григорий Матвеевичев. Об этом стало известно из фотографий, которые обнародовала Анастасия Винокур в "Инстаграм". Воссоединение бывших супругов не прошло незамеченным. Поклонники рассыпались в комплиментах и признались, что им жаль, что распалась такая красивая пара.

Напомним, информация о разводе Анастасии Винокур появилась весной. Самое интересное, что на фоне таких данных сама балерина признавалась, что мечтает о втором ребенке. "Нельзя предсказать, но хочу родить девочку для полного комплекта", – говорила в интервью дочь прославленного юмориста.

Летом Анастасия Винокур подтвердила факт развода. Она объяснила, почему рассталась с мужем: "Все меняется. Никто не хочет терпеть и идти на уступки. Дескать, жизнь одна, и она такая быстрая, что не стоит испытывать неудобства. Мы же с Гришей еще и повенчаться успели. Именно он этого захотел. Но теперь я всем рекомендую раньше 30 лет не жениться и не венчаться. До этого возраста человек не может понять, что на самом деле сейчас нужно".