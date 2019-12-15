Зазнавшаяся Рудковская пожаловалась на поклонников за "дискриминацию"

"Я, например, поднимаю проблемы эйджизма – дискриминации по возрасту. Когда женщинам от 40 лет начинают писать: "Ты бабка, тетка. Почему ты одела купальник, короткую юбку, платье?", – пожаловалась телеведущему Рудковская.
Ее же супруг в рамках шоу поднимает тему занятий с особенными детьми. Так Евгений уже третий год занимается фигурным катанием с ребятами, которым поставлен диагноз синдром Дауна.
"У меня есть группа: дети занимаются фигурным катанием в моей школе "Ангелы Плющенко" бесплатно. И я эту тему продвигаю и хочу расширить. Сейчас строю свой каток. И дети с синдромом Дауна катаются у меня бесплатно. Этого тоже нет в нашей стране", – подчеркнул спортсмен.
В гостях у Ивана Урганта Рудковская вместе с Плющенко рассказали о своем проекте. Так стало известно, что его планировали запустить еще три года назад, однако тогда что-то не срослось.
"Тогда не получилось, а сейчас все срослось. Мне кажется, что было важно показать нашим людям, как тренируется мой сын, как не просто даются деньги и слава, как зарабатываются медали. Хотелось показать, а то иногда читаешь комментарии, что все падает с неба", – отметил Евгений.
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