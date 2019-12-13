Идите к черту со своим братиком: сын закатил истерику решившейся на ЭКО Рудковской

Яна Рудковская и Евгений Плющенко не скрывают трудностей, с которыми сталкиваются на пути к появлению долгожданного малыша. Став героями реалити-шоу телеканала "Супер", звездная пара посещает центр ЭКО и ведет откровенные разговоры в сопровождении нескольких телекамер. Одна из таких бесед обернулась кошмаром для Яны.
Гном Гномыч – сын Рудковской и Плющенко – категорически против еще одного ребенка в семье. Как и каждая мама, Яна постаралась подготовить сына к появлению братика или сестрички, но хмурый Саша ни в какую не соглашался на уговоры. Он закатил истерику знаменитым родителям!
Рудковской удалось выяснить причину. Оказалось, маленький Саша испугался, что родители перестанут его любить, когда в доме появится еще один малыш. Яна связала поведение сына с обычной детской ревностью, но признала, что необходимо уделить этому вопросу больше времени.
Стоит напомнить, что Яне Рудковской уже 44 года. Как говорят врачи, ей стоит все тщательно взвесить перед тем, как делать ЭКО, ведь перед глазами есть примеры Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, для которых подобная процедура обернулась драматично.
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