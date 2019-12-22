Сверкающая Рудковская похвасталась роскошью пустых тарелок

Музыкальный продюсер Яна Рудковская пожаловалась на плотный рабочий график. Новогодний стол светской львице пришлось сервировать сильно заранее.

Знаменитость обожает приглашать гостей. Специально для этого Яна Рудковская построила на территории своего поместья дом для приемов – прямоугольное двухэтажное здание с круглой башней.

В большом зале строения стоит огромный зеркальный стол и две прилагающиеся к нему витрины для посуды. Отметим, что тарелки, фужеры, столовое серебро и подсвечники от известных брендов Яне подарены на свадьбу с Евгением Плющенко, в точном соответствии с листом пожеланий.

"Вот такая была идея – чтобы друзья нам купили то, что понадобится в дом, куда эти же друзья и будут приходить", – говорила ранее Яна Рудковская.

По словам продюсера, принимать гостей для нее – это роскошь. Яна и ее супруг люди занятые. Поэтому, если прием все-таки планируется, то Рудковская старается сделать все на высшем уровне. "Гулять так гулять", – говорит звезда.

И вот белее чем за неделю до Нового года Яна Рудковская по-традиции вновь украсила свой знаменитый зеркальный стол. Она поставила вазы с цветами, ветками хвои и стеклянными шарами, а также хрустальную посуду.

"Украсили стол с Лидой. Больше времени у меня точно не будет. Впереди 20 наших шоу на "Площади Революции", девять шоу и 100 тысяч зрителей в Москве на нашей "Золушке" и десять шоу "Лебединое Озеро" и 80 тысяч зрителей в Санкт -Петербурге", – поделилась Яна Рудковская в личном "Инстаграм" и опубликовала собственное фото в сверкающем платье.