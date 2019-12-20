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"Сердце не выдержит": Рудковская в прозрачном платье размазала Собчак

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Яна Рудковская нередко эпатирует публику любопытными снимками. В этот раз ей высказала свое боевое "фи" Ксения Собчак.
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На фото продюсер позирует в прозрачном платье, скрывающем все самые пикантные части тела знаменитости, однако совершенно не прячущем ее роскошной фигуры. Для образа она выбрала легкую укладку и нейтральный макияж.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Фото, которые набирали больше всего в уходящем году – это фото с ногами ) Прошу заметить, мне 40 плюс , и я их не оголяю , а они слегка просвечиваются под платьем ) Кому не нравится или раздражает – вариант, у меня есть заготовленный вариант номер 2 без ног, но с елочными игрушками ) Итак, с ногами или с безобидными елочными игрушками?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) – поинтересовалась у поклонников Рудковская.

Подписчики пришли в восторг от образа любимой знаменитости. Правда, ее коллега по миру шоу-бизнеса Ксения Собчак решила съзявить. Скандальная телеведущая ранее заявила, что женщинам после 40 лет не стоит оголяться. "А с голой попой анусом в камеру нет? Это как-то несерьезно на общем тренде))))))", – написала Ксения Анатольевна.

Конечно, подписчики Рудковской пришли в ярость и принялись оскорблять теледиву, однако Яна с юмором размазала коллегу. "Ну зачем мне это , Ксюнь, мне Хайпа и на #янасупер хватает, мне же 40 плюс, боюсь сердце уже не выдержит)) Дай передохнуть чуток )) 🤟🏻".

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Автор: 20 декабря 2019, 15:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
первая фотка-старуха Шапокляк,натюрель , а в платье зафотошопленная до ужаса.
Гость
Ответить
Эта дурочка ещё бы на башку себе чемодан одела! Луи Витон! Капець !
1

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