"Сердце не выдержит": Рудковская в прозрачном платье размазала Собчак

На фото продюсер позирует в прозрачном платье, скрывающем все самые пикантные части тела знаменитости, однако совершенно не прячущем ее роскошной фигуры. Для образа она выбрала легкую укладку и нейтральный макияж.
"Фото, которые набирали больше всего в уходящем году – это фото с ногами ) Прошу заметить, мне 40 плюс , и я их не оголяю , а они слегка просвечиваются под платьем ) Кому не нравится или раздражает – вариант, у меня есть заготовленный вариант номер 2 без ног, но с елочными игрушками ) Итак, с ногами или с безобидными елочными игрушками?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) – поинтересовалась у поклонников Рудковская.
Подписчики пришли в восторг от образа любимой знаменитости. Правда, ее коллега по миру шоу-бизнеса Ксения Собчак решила съзявить. Скандальная телеведущая ранее заявила, что женщинам после 40 лет не стоит оголяться. "А с голой попой анусом в камеру нет? Это как-то несерьезно на общем тренде))))))", – написала Ксения Анатольевна.
Конечно, подписчики Рудковской пришли в ярость и принялись оскорблять теледиву, однако Яна с юмором размазала коллегу. "Ну зачем мне это , Ксюнь, мне Хайпа и на #янасупер хватает, мне же 40 плюс, боюсь сердце уже не выдержит)) Дай передохнуть чуток )) 🤟🏻".
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