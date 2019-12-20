"Баба Яга в тылу врага": что пластический хирург сделал с постаревшей Рудковской

Внешность Яны Рудковской часто становится предметом обсуждения. Кто-то восхищается безупречным видом бизнес-леди, а кто-то критикует, используя нелицеприятные выражения типа "морщинистое яблоко" или "Баба Яга в тылу врага". Продюсеру это надоело.



Яна очень довольна тем, как она выглядит в 44 года. Однако недавно звезда задумалась о пластической хирургии и посетила специалиста. Оказалось, нет предела совершенству!

"Стареют все, молодильных яблок еще не придумали. Мне 44 года, у меня круглая форма лица, идет птоз, поэтому я решила, что операция может помочь, – комментирует решение перекроить себя Рудковская. – Меня беспокоят два момента – наркоз и швы. В остальном я человек рисковый. Но понимаю, что нужно очень тщательно подходить к вопросу, потому что это не цвет волос поменять".

Хирург посоветовал пациентке рассмотреть процедуру круговой подтяжки лица и шеи, дополнив ее SMAS-лифтингом. Подробности консультации телеканал "Супер" покажет в эту субботу в рамках реалити-шоу "ЯнаСупер". К слову, Евгений Плющенко доволен внешностью супруги. "Меня моя жена устраивает по всем пунктам. Яна выглядит бомбически!" – резюмировал фигурист.

На сегодняшний день лидером по числу пластических операций среди звезд считается певица Шер. Одни таблоиды пишут, что ее перекраивали 60 раз, другие утверждают, что эта цифра давно перевалила за 100. Известно одно: манипуляций с внешностью Шер пережила немало. Она делала контурную пластику, вставляла лицевые имплантаты, корректировала форму носа, удаляла ребра для создания тонкой талии. Так что перед Яной Рудковской открывается простор для творчества!