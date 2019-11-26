"Не лезьте в чужую постель!": Билан взвился от вопроса о сексе

На сцене Государственного Кремлевского дворца состоялось главное событие в музыкальной жизни страны – XXIV ежегодная церемония вручения национальной премии "Золотой граммофон". Среди лауреатов был и Дима Билан, который получил награду за песню "Молния". За кулисами его окружили журналисты.



Диме Билану в декабре исполнится 38 лет, а он еще не был женат, и детей у него нет. Вот и рождаются всякие слухи да кривотолки. Чтобы покончить с ними, журналисты решили узнать у певца о личной жизни. Мол, скоро Новый год, есть ли на примете какая Снегурочка, с кем он занимается сексом?

"Почему вас так интересует, с кем человек спит?! – взвился Дима. – Вам не все равно? Мне вот плевать на вашу личную жизнь! Да и вообще, я интересуюсь, о чем думает человек, а не с кем он в постели. Вы же меня постоянно этим вопросом донимаете. Какое вам дело? Не лезьте в чужую постель! У меня все в порядке с личной жизнью!"

Ранее в интервью "Дни.ру" Билан пояснил свою позицию. "Я никогда не выставлял чувства напоказ, – отметил Дима. – У меня были ошибки лет 13-15 назад, когда что-то вслух напрасно сказал. Но потом решил, что есть профессия, а есть личная жизнь, которую не стоит светить. Мы и так живем в прозрачном мире, когда благодаря соцсетям твоя жизнь на виду". "Хотя бы что-то можно оставить для себя и побыть без камер?!" – взорвался тогда певец на просьбу озвучить имя невесты. Наверное, был прав.

В разное время молва приписывала Диме Билану отношения с моделью Еленой Кулецкой, актрисой Дарьей Клюкиной и режиссером Ксенией Дорошкевич. Однако всегда находились те, кто считал эти романы пиаром.