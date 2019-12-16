Скарлетт Йоханссон блеснула идеальными ножками

Для съемок светская львица выбрала очень необычный наряд от российского дизайнера Александра Терехова. Это было усыпанное блестками обтягивающее платье в пол. Босоножки на шпильке визуально еще больше удлинняли ноги Скарлетт.
Серия снимков голливудской актрисы в этом аутфите опубликована на официальной странице в "Инстаграм" бренда Александра Терехова. "Скарлет Йохансен в платье с кристаллами", – говорится в тексте.
Отметим, на протяжении последних 15 лет дизайнер Александр Терехов создает женскую одежду и аксессуары. Именно он был единственным российским дизайнером на неделях моды в Нью-Йорке в течение нескольких лет, сообщает "Царьград".
Напомним, на шоу Saturday Night Live звезда явилась вместе с 37-летним Колином Жостом. Во время программы Скарлет публично призналась мужчине в безграничной любви.
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