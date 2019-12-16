Скарлетт Йоханссон блеснула идеальными ножками

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала гостьей в эфире вечернего музыкально-юмористического шоу Saturday Night Live. Его транслируют на американском канале NBC.

Для съемок светская львица выбрала очень необычный наряд от российского дизайнера Александра Терехова. Это было усыпанное блестками обтягивающее платье в пол. Босоножки на шпильке визуально еще больше удлинняли ноги Скарлетт.

Серия снимков голливудской актрисы в этом аутфите опубликована на официальной странице в "Инстаграм" бренда Александра Терехова. "Скарлет Йохансен в платье с кристаллами", – говорится в тексте.

Отметим, на протяжении последних 15 лет дизайнер Александр Терехов создает женскую одежду и аксессуары. Именно он был единственным российским дизайнером на неделях моды в Нью-Йорке в течение нескольких лет, сообщает "Царьград".

Напомним, на шоу Saturday Night Live звезда явилась вместе с 37-летним Колином Жостом. Во время программы Скарлет публично призналась мужчине в безграничной любви.