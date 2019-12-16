"Я не был готов к этому": Боярский пришел в шок от женитьбы сына

Актер стал гостем программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Михаил Боярский признался, что без радости встретил новость о свадьбе наследника Сергея.



Артист заявил, что институт брака ничуть не изменился: люди как раньше женились, так и до сих пор оформляют свои отношения с такой же готовностью. При этом Михаил Боярский сообщил, что сам когда-то не очень стремился к свадьбе.

Народный артист сказал, что мужчины, когда вступают в брак, боятся потерять свободу, компанию и общение с другими женщинами. "Но это в молодом возрасте страшновато, когда силы есть. Вот когда они иссякают, уже можно жениться", – отметил Михаил Боярский.

Не по себе было звезде, и когда его сын Сергей в 18 лет заявил, что хочет жениться. "Впечатления неприятные были, я не был готов к этому", – поделился актер. . "Если бы у меня было 50 сыновей, тут бы понятно было: еще один, еще один… А здесь нужно было что-то решать и вежливо интеллигентно говорить: "Делай, что ты считаешь нужным, сынуля".

Страшновато ему было и отдавать замуж свою дочь Елизавету. Михаил Боярский уверен, что дети копируют поведение своих родителей. Если у них был крепкий союз и взаимопонимание, к этому же будут стремиться и их наследники.

Напомним, 69-летний Михаил Боярский был женат один раз. С 1977 года он состоит в браке с Ларисой Луппиан. Его сын женился в 1988 году, дочь вышла замуж в 2010 году.