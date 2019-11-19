Состояние Михаила Боярского поддерживают специалисты

26 декабря исполнится 70 лет звезде фильма о д'Артаньяне и трех мушкетерах Михаилу Боярскому. В передаче "Ты не поверишь!" актер рассказал о том, как себя чувствует накануне круглой даты.
"Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь. Сейчас меня поддерживают в основном медсестры и довольно удачно", – то ли в шутку, то ли всерьез сообщил прославленный артист.
Боярский ведет активный образ жизни: работает, иногда снимается на телевидении и даже играет в футбол, однако о себе он невысокого мнения. "Соответствую своему возрасту. Даже, может быть, более старый. Внешность не очень соответствует тому, чем жив на самом деле человек", – философски заявил актер.
Предстоящий юбилей его раздражает. По признанию будущего именинника, хочется заниматься воспитанием внуков, а не выходить на овацию. "На внучат могу смотреть часами, особенно когда они спят. Читаю им сказки. Кстати, с женой можем иногда сцепиться. Она учит меня, как обращаться с внуками, а я начинаю беситься. Такие вот мелочи. Хотим лучше внуку сделать, а в итоге ссоримся", – признался Боярский.
У актера четверо внуков. Александра и Екатерина – дети Сергея Боярского, Андрей и Григорий родились в семье Лизы Боярской и Максима Матвеева.
С женой, актрисой Ларисой Луппиан артист счастлив долгие годы, хотя они не скрывают, что пришлось пережить непростые периоды. Несмотря на разность характеров, супруги притерлись друг к другу.
Пара любит бывать за городом, особенно в теплое время года. "Она маринует мясо. Все просто у нас на столе: картошечка, селедочка, хороший хлеб – обязательно мягкий. Самое лучшее, чего могу дождаться от жены, – рюмочка водки", – заключил Михаил Боярский.
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