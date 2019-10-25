Авто-хам?: в полиции подсчитали количество штрафов Боярского

Все началось с того, что печально известный "мерседес" Боярского заметили жители Петербурга. Тогда артист остановился на встречной полосе Невского проспекта и бросил машину прямо на дороге. Его выходка возмутила пользователей сети настолько, что они начали буквально следить за передвижениями знаменитости по городу и отслеживать его нарушения.
Так через какое-то время Боярского вновь поймали на нелицеприятном действии. Он бросил автомобиль на улице Мойка,недалеко от своего дома. Как итог, "Мерседес" частично перегородил пешеходный переход. Подобное поведение артиста не могло остаться незамеченным, и журналисты отреагировали на него. Корреспонденты газеты "Комсомольская правда" обратились в ГИБДД, чтобы узнать, насколько Михаил злостный нарушитель.
"В базе ГИБДД за Михаилом Боярским числятся всего 4 штрафа за 2019 год. При этом два из них "выезд на полосу встречного движения" и "стоянка на проезжей части" получены в один день, 1 октября, на перекрестке Большой Конюшенной и Невского проспекта", – рассказали в правоохранительных органах, – "Тогда, собственно, граждане и сфотографировали парковку артиста на встречной полосе движения, после чего поднялась шумиха, а полиция стала проводить затянувшуюся уже проверку"
В целом же за главным Д`Артаньяном страны числится 12 штрафов за последние шесть лет. Тем не менее, серьезных нарушений за Боярским замечено не было – большинство "писем счастья" ему приходит за превышение скорости.
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