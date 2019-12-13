Билан откровенно высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации

Певец Дима Билан прокомментировал слухи о том, что он якобы гей. По словам звезды, такая молва о нем пошла из-за сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом.

Билан подчеркнул, что попал в шоу-бизнес не из-за того, что был чьим-то любовником. Он окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по специальности "классический вокал" и ГИТИС. Более того, Дима был лауреатом нескольких музыкальных конкурсов.

Юрий Айзеншпис, по словам Димы Билана, вкладывался в его раскрутку, так как видел в нем потенциал. Артист не стал скрывать, что слышал разговоры о том, что его продюсер гей.

"Меня никто не ангажировал. Меня никто не склонял к чему-то. Я за ним такого не замечал, хотя слух ходил. Я приходил к нему в гости, общался с ним. Не знаю, может быть, он видел во мне какого-то сына. Я мог говорить с ним абсолютно откровенно. Даже обижал его периодически, говорил: "Как так Вы живете и у Вас нет друзей? У меня вон сколько друзей, а у Вас друзей нет", – рассказал Дима Билан в ютуб-шоу "А поговорить?".

Вокалист отметил, что Айзеншпис спас его от краха певческой карьеры. У Билана был период активной клубной жизни. Он влюбился в девушку и на неделю с ней пропал, поставив гастроли под угрозу срыва. "Если бы не он, я бы в какой-то момент съехал с катушек", – добавил артист.

Статьи о нетрадиционной сексуальной ориентации Юрия Шамильевича, по мнению Димы, могли быть заказными. У продюсера было много конкурентов и недоброжелателей.

"Тогда все делили поляну. Тогда все равно был полубандитский Петербург. Полубандитский рынок. Все друг на друга клепали такое, что будь здоров. Вспомните, как мочили всех политиков", – рассудила знаменитость.

Дима Билан признался, что разговоры о якобы любви к мужчинам его не обижают. "Мне все равно. Реально. Может быть, года четыре назад цепляло, а сейчас все равно. Я в этой жизни видел многое и знаю многое", – уточнил он.

Исполнитель отметил, что на малой родине, в Кабардино-Балкарии, сплетням о его ориентации никто не верит. "Я там народный артист. Все в порядке", – подчеркнул Дима Билан.