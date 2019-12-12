"Было страшно говорить правду": состояние Билана стало ухудшаться

Дима Билан в откровенном интервью рассказал о несчастье, пошатнувшем его здоровье. А заодно прокомментировал скандал в Самаре, где появился на сцене в странном состоянии.

24 декабря Диме Билану исполнится 38 лет. В преддверии дня рождения артист решил вспомнить самые важные события уходящего года. Начало 2019-го выдалось успешным – он представил новую программу "Планета Билан". А дальше что-то пошло не так. В феврале, накануне премьеры шоу в Санкт-Петербурге, певец сломал ногу в двух местах.

По признанию исполнителя, он считал, что ситуация не очень серьезна. "Cобирался вечером в гости, вышел из гаража, наступил на гору льда и подвернул ногу. Раздался дикий хруст. Я до последнего надеялся, что это не перелом, хотя нога опухала все больше и больше. Неделю ходил с двойным переломом, ждал питерского концерта, хотя на самом деле операцию надо было делать сразу", – рассказал артист.

Дима пел и танцевал со жгутами на ноге, но состояние стало ухудшаться. "Нога все синела и синела. Ее вообще могли ампутировать. Врачи предупреждали: мол, если сбегу из больницы на концерт, они за меня больше не несут ответственности. В итоге я подписал бумагу, что отвечаю за себя сам, и поехал в Питер. Между отделениями мне подносили нашатырь – я дышал им, потом продолжал петь. Но это был невероятный концерт, где люди стоя аплодировали", – отметил певец.

Со сломанной ногой Билан прожил полгода: ходил с костылем, потом сменил его на элегантную палочку. И все же пришлось лечь в клинику. "Ситуация была опасная, но мне повезло. Слава богу, сейчас ноги двигаются и работают на сто процентов. Операция помогла. Вкрутили девять шурупов, вставили пластину", – отметил Дима.

В лечебном учреждении он провел почти месяц. "Помню, в больнице нервы постоянно сдавали, потому что ты наедине с бедой. Понимаешь: если завтра не выйдешь на сцену, со временем тебя забудут, вычеркнут из жизни", – пояснил исполнитель. Ему пришлось фактически заново учиться ходить.

Едва Дима оправился от травмы, как попал в скандал в Самаре. Посетив его концерт, зрители сочли, что артист нетрезв. Тот признал свою вину. "Конечно, мне было страшно говорить правду. Я понимал, что это удар по репутации", – сказал Билан.

К своему провалу он относится философски: "Анализируя события этого года, я думаю, что мне свыше дали шанс, чтобы вырасти как-то внутренне. Любая ошибка, если ты ее достойно проходишь, все равно поднимает тебя по лестнице самосознания".

После скандала Дима Билан дал для самарцев новый концерт. "У меня получилось сделать то, что давно не получалось. Подарить людям детскую площадку, например. Потом вложился в концерт "Прости меня, Самара" – заплатил 6,5 миллиона рублей за сцену, за звук, какие-то охранные мероприятия... И спасибо огромное администрации Самары, что дали мне шанс реабилитироваться", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".