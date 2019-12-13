Энистон разрыдалась во время прямого эфира

В рамках развлекательного шоу Эллен Дедженерес зрителям рассказали историю девушки, мать которой умерла от рака, когда та была еще совсем маленькой. Отец старался уделять девочкам все свободное время и заботился о них, как мог.
Дженнифер Энистон была так растрогана, что разрыдалась и предложила помощь. Пока глава семьи с дочерьми ехали в студию, ассистенты актрисы посетили их дом. Здание снаружи и изнутри украсили рождественской атрибутикой, установили елку и засыпали комнаты подарками.
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