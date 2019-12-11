"Обронил слово": Билана в Воронеже забросали камнями

Дима Билан – один из самых востребованных и богатых артистов на российской эстраде. Он все может себе купить, так что удивить его чем-то сложно. Поэтому было интересно узнать, что ему обычно дарят и что любит вручать близким он сам. За кулисами фестиваля "Песня года" корреспондент "Дни.ру" поговорил с певцом.

прочитано 665 раз