Сделано громкое заявление о скандале Димы Билана и Сергея Лазарева

Появилась новая информация об отказе Димы Билана выступать на концерте звезд "Евровидения". Оказалось, решение не связано с присутствием Сергея Лазарева.

Директор знаменитого исполнителя Дмитрий Бушуев опроверг скандальную новость. "Мы бред какого-то трехкопеечного портала никак не комментируем", – возмутился он.

Представитель Билана отметил, что они отказались по другим причинам. Но уточнять их не стал.

"Это какой-то сборный концерт где-то в Амстердаме. Да, он посвящен "Евровидению", но это просто какое-то коммерческое мероприятие со съемкой телеканала какого-то европейского", – объяснил Бушуев в беседе с изданием "Подъем".

Отметим, шоу звезд "Евровидения" пройдет в Амстердаме 15 декабря. Ранее СМИ писали, что Дима Билан наотрез отказался выступать там. Более того, это предложение его сильно возмутило.

Прежде всего исполнителю не понравилось, что его имя написано на афише мелким шрифтом. Также его взбесило участие в шоу еще одного популярного певца Сергея Лазарева.

"Дима Билан расторг контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия", – писали на сайте Oikotimes.

