"Сердце не выдержит": Ковальчук без макияжа сравнили со старой бабкой

Юлия Ковальчук решила создать в особняке праздничное настроение. В свободный от работы день знаменитость достала искусственную елку и решила ее украсить.
Наряжая новогоднее дерево, звезда записала ролик для фанатов. Юлия Ковальчук предстала в домашнем костюме и без косметики. Предвидя негодование по поводу собственного внешнего вида в комментариях, знаменитость предложила всем, кто считает ее недостаточно красивой, не смотреть видео.
"Любительницам домашнего макияжа не смотреть – ваше сердце не выдержит моей непричесанности и ненакрашенности", – написала Юлия Ковальчук в личном "Инстаграм".
"Старая бабка вообще", "Алкашка!", – набросились на артистку недоброжелатели.
Отметим, что артистка редко обижается на завистливые выпады злопыхателей. Критику собственной внешности звезда пропускает мимо ушей. Между тем обидные слова о дочери Амелии или муже певце Алексее Чумакове знаменитость ранят. Насмешки над родными Юлия Ковальчук спокойно терпеть не может.
"Мне сегодня 37... Я до сих пор в душе безумная девчонка, хотя тонны ответственности и опыта периодически давят на меня. Я до сих пор плачу по пустякам, и слишком, даже по-мужски, собрана и прагматична в серьезных ситуациях. Я до последнего стараюсь видеть в людях хорошее, хотя предавали меня бесчисленное количество раз. Я разорву всех за свою семью. И я до сих пор верю, что если очень очень честно трудиться и чего-то хотеть – то это обязательно осуществится", – писала Юлия Ковальчук в день своего рождения.
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