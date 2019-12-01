"Я тебе сейчас дам": взбешенный Плющенко накинулся на сына

В новом выпуске шоу "ЯнаСупер" были показаны отрывки с тренировок Саши Плющенко. Во время выполнения одного из трюков мальчик стал лениться, что вызвало гнев его отца. "Я тебе сейчас дам", – набросился взбешенный Евгений Плющенко на сына.
Позднее фигурист пояснил, что использует жесткие методы воспитания для того, чтобы закалить характер Саши. "Я кричу и жестко разговариваю. Где-то я могу одернуть. Вы же понимаете, что дети не всегда хотят работать?", – приводит слова тренера "7Дней".
Яна Рудковская полностью поддерживает Евгения Плющенко. Она уверена, что только усиленные тренировки помогут ребенку в будущем стать чемпионом. Продюсер хочет, чтобы мальчик продолжил династию и смог побить спортивные рекорды отца.
Однако не все разделяют мнение звездной пары. В новом выпуске шоу "ЯнаСупер" подруга Наталья Якимчик отчитала продюсера. Модель заявила, что родители слишком многого требуют от Саши. Она усомнилась в том, что мальчик действительно мечтает о карьере фигуриста, сообщает Teleprogramma.pro.
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