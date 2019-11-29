"А мой страшненький?": сына Рудковской с кислой миной затмили дети Киркорова

По подиуму прошлись наследники Филиппа Киркорова – Алла-Виктория и Мартин, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской – Саша, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова – Надя и отпрыск Юлии Барановской – Арсений. На мероприятии присутствовала вся светская тусовка.
Устраивала шоу с участием звездных отпрысков музыкальный продюсер Яна Рудковская. Выход ее сына Саши в компании еще более юной модели завершал показ.
Судя по всему, все пошло не так, как планировала светская львица. Шестилетний Александр Плющенко вышел под свет софитов крайне недовольный. Особенно это бросалось в глаза на фоне других улыбающихся ребят.
Отметим, что у обывателей сложилось впечатление, что Саша не хотел, но его заставили участвовать в мероприятии. Кто-то даже отметил, что у сына Яны Рудковской просто нет склонностей к выступлению на публике.
"Интересно, почему дети звезд ходят по подиуму, даже если они внешне не соответствуют?" – написала в "Инстаграм" Яне Рудковской обывательница. "Это Вы про кого?" – ответила ей светская львица. "Наверное про Вашего. Все дети красивы...", – подключилась к беседе подписчица. "Серьезно? А мой страшненький? Я не против!" – высказалась продюсер.
Звездами модного вечера стали дети Киркорова. Алла-Виктория и Мартин выглядели и вели себя великолепно. Черноокая дочь поп-короля смотрелась очень эффектно на фоне белокурых сверстников и Саши Плющенко с кислой миной.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Всем дуракам посвящается
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
НОВОСТЬ
Путин сказал,что-бы чиновники решали проблемы регионов ,а не ему люди жаловались?
О доброте и милосердии к старикам
ХАЧАТУРЯН. Кто они униженные овцы или жестокие убийцы?