"А мой страшненький?": сына Рудковской с кислой миной затмили дети Киркорова

В Москве прошел показ модной детской одежды. В качестве моделей выступили отпрыски звезд российского шоу-бизнеса.

По подиуму прошлись наследники Филиппа Киркорова – Алла-Виктория и Мартин, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской – Саша, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова – Надя и отпрыск Юлии Барановской – Арсений. На мероприятии присутствовала вся светская тусовка.

Устраивала шоу с участием звездных отпрысков музыкальный продюсер Яна Рудковская. Выход ее сына Саши в компании еще более юной модели завершал показ.

Судя по всему, все пошло не так, как планировала светская львица. Шестилетний Александр Плющенко вышел под свет софитов крайне недовольный. Особенно это бросалось в глаза на фоне других улыбающихся ребят.

Отметим, что у обывателей сложилось впечатление, что Саша не хотел, но его заставили участвовать в мероприятии. Кто-то даже отметил, что у сына Яны Рудковской просто нет склонностей к выступлению на публике.

"Интересно, почему дети звезд ходят по подиуму, даже если они внешне не соответствуют?" – написала в "Инстаграм" Яне Рудковской обывательница. "Это Вы про кого?" – ответила ей светская львица. "Наверное про Вашего. Все дети красивы...", – подключилась к беседе подписчица. "Серьезно? А мой страшненький? Я не против!" – высказалась продюсер.

Звездами модного вечера стали дети Киркорова. Алла-Виктория и Мартин выглядели и вели себя великолепно. Черноокая дочь поп-короля смотрелась очень эффектно на фоне белокурых сверстников и Саши Плющенко с кислой миной.