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Татьяна Буланова шокировала россиян новостью о третьей беременности

Татьяна Буланова. Фото: instagram.com/bulanova.official
После скандального развода с бывшим супругом Татьяна Буланова, наконец, встретила новую любовь. Она не слишком многословна в отношении своей личной жизни, но, тем не менее, некоторые моменты о своем избраннике она все-таки рассказала.
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По словам эстрадной певицы, ее мужчина очень искренний, воспитанный и адекватный. Она также уверена, что этот человек сможет сохранить ей верность.

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 Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Сейчас их отношения на стадии конфетно-букетного периода. Тем не менее, Таня серьезно настроена и уже подумывает о свадьбе. Но ухажер делать предложение руки и сердца пока не спешит.

На счет детей артистка оказалась довольна категоричной. Рожать третьего малыша в 50-летнем возрасте она категорически отказывается. Зато мечтает стать бабушкой.

Судя по всему, старший сын исполнительницы Александр собирается жениться. По словам Булановой, у молодого человека уже есть конкретные планы на создание новой ячейки общества. Сама Татьяна в дела наследника не лезет. Она пообещала принять любой его выбор.

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Публикация от Татьяна Буланова (@bulanova.official)

Напомним, долгое время певица была замужем за Владиславом Радимовым. Супруги прожили вместе 11 лет. В один день Буланова узнала об изменах экс-возлюбленного. Оказалось, он встречался за ее спиной с ее же подругой. Простить такое предательство Татьяна не смогла и моментально подала на развод. 

9 ноября 2019, 14:48
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