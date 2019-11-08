Ален Делон пожелал мучительной смерти для животного

В одном из интервью актер признался, что обществу людей куда больше предпочитает компанию животных. Во время беседы с журналистами голливудский красавец все время сюсюкался со своими собаками, с которыми и прибыл на встречу с представителями прессы. Поведение Делона показалось странным, однако кинологи его поддержали.
"Чем больше говоришь с собаками, чем больший словарный запас используешь в общении с ними, тем больший отклик можно получить. Так что нормальный мужик этот Делон, все он правильно делает. Даже если собака не обучена и подобрана на помойке, она все равно распознает интонацию, с которой ты к ней подошел", – высказалась кинолог Анна Барятинская.
Тем не менее, любовь к животным бывает чрезмерна, а порой и жестока. Недавно стало известно, что в своем завещании голливудская звезда потребовала мучительной смерти для своего любимого пса. Актер попросил родных усыпить собаку, если он умрет первым. Стоит отметить, что усыпление – вещь неоднозначная. Некоторые животные умирают быстро, а некоторые могут мучиться часами.
Впрочем, Ален Делон считает это актом милосердия. По его мнению, это лучше, чем мучения животного от тоски по хозяину. По всей видимости, актеру сложно предположить, что любовь к жизни может быть сильнее, чем любовь к
нему, сообщает издание Teleprogramma.pro.
Популярные темы форума
Аида, я Вас ищу!
Задай вопрос Волочковой
Самые сексуальные!
Что делать с родителями?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Гей секс
Как пережить кризис в отношениях?