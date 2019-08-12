Сын Алена Делона раскрыл подробности об отце в реанимации

Сын Алена Делона написал в своем Instagram, что его отец идет на поправку после пережитого инсульта и операции. Он поблагодарил фанатов и подписчиков за заботу, передает телеканал "360".
Ален-Фабьен Делон разместил фото отца из больницы. Актер сильно похудел, но выглядит бодро и улыбается. 83-летний Делон поступил в больницу в начале июня, когда у него участились приступы мигрени. Врачи заподозрили сердечную аритмию, но вскоре мужчина пережил инсульт.
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