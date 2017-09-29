Ален Делон перенес операцию

Новость о том, что всемирно известный актер Ален Делон срочно госпитализирован буквально потрясла поклонников его талантов по всему земному шару. Прояснить ситуацию взялась дочь артиста Анушка. "Мой отец подвергся вмешательству в районе бедренной артерии. Это была запланированная операция. Прошло два или три года после того, как у него были проблемы с кровообращением в ноге, необходимо было пройти обследование", – цитирует ее издание Le Parisien. Анушка Делон добавила, что сама операция состоялась еще 19 сентября и актер до сих пор находится в больнице. Он в хорошей форме и, как ожидается, вскоре сможет покинуть стены лечебного учреждения.