Алена Делона экстренно госпитализировали

Знаменитого французского актера Алена Делона доставили в больницу в пригороде Нейи-сюр-Сен. Об этом сообщает RT со ссылкой на зарубежное издание Closer.
Согласно предварительной информации, причиной экстренной госпитализации стали участившиеся приступы мигрени. По словам представителей артиста, сейчас он находится на обследовании и уже вечером покинет клинику.
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