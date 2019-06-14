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Общество

Алена Делона экстренно госпитализировали

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Знаменитого французского актера Алена Делона доставили в больницу в пригороде Нейи-сюр-Сен. Об этом сообщает RT со ссылкой на зарубежное издание Closer.

Согласно предварительной информации, причиной экстренной госпитализации стали участившиеся приступы мигрени. По словам представителей артиста, сейчас он находится на обследовании и уже вечером покинет клинику.

Автор: Полина Крылова14 июня 2019, 19:29

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