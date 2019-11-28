Россияне приняли испытание ракеты за НЛО

Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь". Многие россияне приняли это за НЛО.

Жители Екатеринбурга, Омска, Саратова и многих других городов постят фото и видео странного луча во тьме. Кто-то просто выкидывает на страницу, кто-то звонит в МЧС. Но никакой мистики тут нет. По данным телеграм-канала Mash, баллистическая ракета "Тополь" взлетела в Астраханской области и поразила цель на полигоне в Казахстане.