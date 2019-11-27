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Шоу-бизнес

"Не собираюсь встречаться с ребенком и его матерью": Казаченко плюнул в родившую от него фанатку

Вадим Казаченко. Фото: www.globallookpress.com
Ольа Казаченко продолжает шествия по ток-шоу с жалобами на трудную женскую долю. Какими только помоями она не поливала своего бывшего мужа Вадима Казаченко! Но, как писал Чехов, всякому безобразию есть свое приличие. 
прочитано 514 раз

Певец больше не намерен терпеть оскорбления и клевету со стороны родившей от него фанатки. "На днях вышла очередная серия лживых сплетен, на чем в очередной раз Ольга заработала деньги. На моем имени три года идет коммерческий проект. Я в который раз требую исключить меня из этого проекта и перестать публиковать ложь и слухи обо мне и о моей семье, – заявил исполнитель.  – Благодаря моим имени и фамилии она получила публичную известность, и теперь пора оставить нас в покое".

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 Вадим Геннадиевич Казаченко

Вадим Геннадиевич Казаченко певец

Вадим Казаченко возмущен, что "мать ребенка не рассказывает никому о гонорарах, которые она получает благодаря моей фамилии за участие в ТВ-шоу, за продажу фотографий ребенка в СМИ". При этом Вадим еще и содержит Ольгу с отпрыском!

"По решению суда она получает деньги на свое содержание и алименты на ребенка, но занимается чем угодно, кроме того, чтобы посвящать все свое время уходу за ребенком и его воспитанию", – шокирован артист. 

"Сегодня мать продолжает "торговать" ребенком, используя его как товар, как коммерческий материал, как "балаганную обезьяну" и продавая его личную жизнь и фото в СМИ, не спрашивая его согласия и зная о моем запрете на это", – поражен Вадим Казаченко. 

Сделал он и важное заявление. Он плевать хотел на Ольгу Казаченко и ее происки. "Меня называли "угрозой жизни", "детоубийцей", пытались признать недееспособным, а теперь, о от меня начали требовать "общения" с ребенком. Этого не будет. И сегодня хочу сказать конкретно: я не собираюсь встречаться с ребенком и его матерью ни при каких условиях. Я не хочу этого", – заверил артист. Если Ольга Казаченко будет продолжать плести интриги, певец намерен обратиться в органы опеки. Они найдут управу!

Напомним, певец развелся с бывшей фанаткой в 2018 году, не жили вместе они еще раньше, но она продолжает пить его кровь и терроризировать.

Автор: 27 ноября 2019, 16:24
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Сами никто и зовут их никто, а лезут за именем содержанием и положением к известным мужчинам. Признать пора - мужчины правят миром. Женщины ничего не создают. Имеют точно такие же права на равноправие, но желают использовать мужчин для своих целей. Где тогда равенство?
Гость
Ответить
Вот баба дура. Содержит,алименты есть. Ну подзаработала....ну и хватит. Открой бизнес. Благо знакомых теперь полно. Займись ребенком полноценно.....вот не видят люди краёв.....а потом им бошки отрывают в подворотнях.....
ВЕСЬ НАРОД
Ответить
Красавица Ольга не фанатка, а была ЗАКОННОЙ ЖЕНОЙ этого старого, плешивого козла!
Валя
Ответить
Сами найдут такую, а потом плачут!!!
1

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