"Не собираюсь встречаться с ребенком и его матерью": Казаченко плюнул в родившую от него фанатку

Певец больше не намерен терпеть оскорбления и клевету со стороны родившей от него фанатки. "На днях вышла очередная серия лживых сплетен, на чем в очередной раз Ольга заработала деньги. На моем имени три года идет коммерческий проект. Я в который раз требую исключить меня из этого проекта и перестать публиковать ложь и слухи обо мне и о моей семье, – заявил исполнитель. – Благодаря моим имени и фамилии она получила публичную известность, и теперь пора оставить нас в покое".
Вадим Казаченко возмущен, что "мать ребенка не рассказывает никому о гонорарах, которые она получает благодаря моей фамилии за участие в ТВ-шоу, за продажу фотографий ребенка в СМИ". При этом Вадим еще и содержит Ольгу с отпрыском!
"По решению суда она получает деньги на свое содержание и алименты на ребенка, но занимается чем угодно, кроме того, чтобы посвящать все свое время уходу за ребенком и его воспитанию", – шокирован артист.
"Сегодня мать продолжает "торговать" ребенком, используя его как товар, как коммерческий материал, как "балаганную обезьяну" и продавая его личную жизнь и фото в СМИ, не спрашивая его согласия и зная о моем запрете на это", – поражен Вадим Казаченко.
Сделал он и важное заявление. Он плевать хотел на Ольгу Казаченко и ее происки. "Меня называли "угрозой жизни", "детоубийцей", пытались признать недееспособным, а теперь, о от меня начали требовать "общения" с ребенком. Этого не будет. И сегодня хочу сказать конкретно: я не собираюсь встречаться с ребенком и его матерью ни при каких условиях. Я не хочу этого", – заверил артист. Если Ольга Казаченко будет продолжать плести интриги, певец намерен обратиться в органы опеки. Они найдут управу!
Напомним, певец развелся с бывшей фанаткой в 2018 году, не жили вместе они еще раньше, но она продолжает пить его кровь и терроризировать.
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