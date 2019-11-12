"Это просто отпад!": похорошевшая после развода Мороз показала фото топлес

"Я абсолютно счастлива! Украшения получились совершенно прекрасными! Но мы их так не называем. Это настоящие талисманы и обереги. Главный камень коллекции, мой любимый изумруд — магический и сильный", – рассказала Дарья Мороз в личном "Инстаграм".
Также артистка поведала, что всегда мечтала создавать что-то нежное, элегантное и универсальное для любого возраста. Теперь благодаря сотрудничеству с известным ювелирным домом она смогла воплотить грезы в реальность.
К публикации 36-летняя Дарья Мороз прикрепила пикантный снимок. В кадре она позирует топлес. Знаменитость прикрыла обнаженную грудь руками. На кистях звезды виднеются slave-браслеты из ее собственной коллекции.
Одними из первых на пост Дарьи Мороз отреагировали актрисы Юлия Снигирь и Сабина Ахмедова, а также певица Зара. Знаменитость поздравили с дебютом.
Подписчики тоже не остались в стороне. Интернет-обыватели отметили, что после развода с Константином Богомоловым, Дарья Мороз все хорошеет и хорошеет.
"ДАААШУУУУЛЯ.... ЭТО ПРОСТО ОТПАД!!!!🔥🔥🔥🔥👌 ♥️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пришла к мнению , что вы все больше хорошеете . Либо новая любовь , либо так действует свобода 😍😍😍👏👏👏", "Очень красиво!😍 Макияж умопомрачительный!😍😍😍", "Как же ты хороша!!!! Ох...😍", "Я уже Вам, писала, что с каждым годом у Вас становится все изысканный стиль и вкус👏👏👏", – комментируют пост артистки пользователи Сети.
Напомним, актриса Дарья Мороз развелась с режиссером Константином Богомоловым в 2018 году. Экс-супруги остались в дружеских отношениях ради дочери. В сентябре 2019 режиссер женился на журналистке и телеведущей Ксении Собчак.
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