Обнажившая сочную грудь Мороз замазала соски

36-летняя звезда сериалов позирует в прозрачном ажурном топе телесного цвета. Дарья Мороз не надела бюстгалтер, практически обнажив сочную грудь, что добавило кадру пикантности. Соски, которые, судя по всему, виднелись сквозь тонкую ткань, актриса заретушировала в фоторедакторе.
Таким экстравагантным способом Мороз привлекает внимание к собственной коллекции драгоценностей, которую не так давно презентовала. На руке у знаменитости можно рассмотреть украшения, разработанные ею самой.
Надо ли говорить, что подписчики остались от фото в восторге. "Гениальное произведение твоих родителей. Ты не просто красива. Божественно красивая женщина. Счастья тебе. Удачи. Веры. Надежды. Любви. А я за тебя помолюсь", "Шикарное фото!!!! Образ – 🔥", "Даша, Вы все краше, хотя, казалось бы, куда 😍", "Ох, и хороша красна девица🔥", "Нереальная чувственность и сексуальность! Восхищаюсь Вами!" – написали Дарье Мороз интернет-пользователи.
Напомним, что ранее экс-жена Константина Богомолова носила длинные волосы, однако для роли пришлось избавиться от локонов. Дарья Мороз так сжилась со своей героиней, что решила позаимствовать у нее имидж. Знаменитость не скрывает, что довольна собственным внешним видом. Она даже шутит, что может играть девушку Джеймса Бонда.
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