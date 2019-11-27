Мать без спроса не может навещать "зазвездившегося" Билана

Дима Билан – один из самых богатых артистов на российской эстраде. В конце прошлого года он находился на седьмой строчке рейтинга Forbes "50 знаменитостей шоу-бизнеса и спорта" с доходом 7,7 миллиона долларов. Заработанные деньги певец тратит не только на себя – занимается благотворительностью и помогает родителям.

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