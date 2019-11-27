Мать без спроса не может навещать "зазвездившегося" Билана

Дима Билан перевез родителей из Кабардино-Балкарии в столицу еще в 2010-м, купив им квартиру в Коломне. А недавно приобрел дом недалеко от Москвы, где они сейчас живут вместе с собакой Диной. И двигало артистом вовсе не желание частого общения.
"Я уехал из дома очень рано и с 16 лет жил один, поэтому у меня нет ощущения, что мы с родителями обязательно должны быть рядом, – сообщил Билан за кулисами премии "Золотой граммофон". – Просто для меня удобнее и спокойнее, если они находятся близко".
Впрочем, территориальная близость не значит, что мать может в любой момент навестить "зазвездившегося" сына. "Без спроса ко мне никто никогда не ходит", – рассказал певец о странных отношениях с родителями.
Ранее Диму Билана возмутил нездоровый интерес прессы к его личной жизни. "Почему вас так интересует, с кем человек спит?! – взвился артист. – Вам не все равно? Мне вот плевать на вашу личную жизнь! Да и вообще, я интересуюсь, о чем думает человек, а не с кем он в постели. Вы же меня постоянно этим вопросом донимаете. Какое вам дело? Не лезьте в чужую постель! У меня все в порядке с личной жизнью!"
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Всем дуракам посвящается
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа