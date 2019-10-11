"У меня были ошибки": Билан взорвался от вопроса про личную жизнь

Дима Билан рассказал, что впервые услышал себя в эфире еще в студенческую пору. "Это было в общаге – я жил тогда в Москве недалеко от метро Павелецкая, – с ностальгией рассказал артист. – И я помню, как носился по коридорам, когда по радио заиграла моя песня "Малыш". Помню какое-то невероятное счастье!".
А вот сегодня, если в машине по радио звучит его песня, то чаще всего Дима переключает волну. Особенно если композиция новая. "Просто пока ты работаешь над песней, ты ее любишь, но должно пройти какое-то время, чтобы ты смог спокойно относиться к ней в эфире, поскольку к концу записи очень устаешь", – пояснил певец.
Но вот с кем он слушает или с кем выключает песни в машине, исполнитель категорически отказался пояснять. "Я никогда не выставлял чувства напоказ, – признался Дима. – У меня были ошибки лет 13-15 назад, когда что-то вслух напрасно сказал. Но потом решил, что есть профессия, а есть личная жизнь, которую не стоит светить. Мы и так живем в прозрачном мире, когда благодаря соцсетям твоя жизнь на виду".
"Хотя бы что-то можно оставить для себя и побыть без камер?!" – взорвался певец на просьбу озвучить имя невесты. И, наверное, он прав.
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