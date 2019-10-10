Билан рассказал о мешке денег от Пугачевой

По словам Димы Билана, эта история частично правдива. Несколько лет назад его дом обокрали. Злоумышленники вынесли сейф, в котором вокалист хранил деньги, драгоценности и дорогие сердцу вещи.
"Я вообще не понимаю, как так жил. У меня ни систем безопасности не было, ничего. А там лес через забор и окна у меня в пол, и дом закрывался просто на ключик. Сейф был спрятан. Его вынесли на одеяле, перетащили через лес. А у меня там все: и фотографии мои детские, и студенческий билет, которым я очень дорожил", – вспомнил артист в первом выпуске ютуб-шоу "Алена, блин!".
Через пару дней после происшествия с Димой Биланом связалась Алла Пугачева. Артистка предложила коллеге помощь, в том числе и материальную.
"Она предложила, но я не взял. Притом уважение, любовь к ней… Я не могу с человеком, которым восхищаюсь, переходить в панибратство", - поделился Дима Билан.
Добавим, что Алла Пугачева как-то призналась в интервью: она не может сдержать слез, когда слышит в исполнении Димы Билана свой хит "Не отрекаются любя". Примадонна не пропускает ни одного сольника молодого артиста.
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