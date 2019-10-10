Билан рассказал о мешке денег от Пугачевой

Дима Билан всегда был в любимчиках у Аллы Пугачевой. Поговаривают, что Примадонна отечественной эстрады пришла на выручку фавориту, когда тот попал в трудную ситуацию. Якобы артистка приехала к коллеге по цеху с мешком денег.

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