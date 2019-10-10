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Билан рассказал о мешке денег от Пугачевой

Дима Билан. Фото: www.globallookpress.com
Дима Билан всегда был в любимчиках у Аллы Пугачевой. Поговаривают, что Примадонна отечественной эстрады пришла на выручку фавориту, когда тот попал в трудную ситуацию. Якобы артистка приехала к коллеге по цеху с мешком денег.
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По словам Димы Билана, эта история частично правдива. Несколько лет назад его дом обокрали. Злоумышленники вынесли сейф, в котором вокалист хранил деньги, драгоценности и дорогие сердцу вещи.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

"Я вообще не понимаю, как так жил. У меня ни систем безопасности не было, ничего. А там лес через забор и окна у меня в пол, и дом закрывался просто на ключик. Сейф был спрятан. Его вынесли на одеяле, перетащили через лес. А у меня там все: и фотографии мои детские, и студенческий билет, которым я очень дорожил", – вспомнил артист в первом выпуске ютуб-шоу "Алена, блин!".

Через пару дней после происшествия с Димой Биланом связалась Алла Пугачева. Артистка предложила коллеге помощь, в том числе и материальную.

"Она предложила, но я не взял. Притом уважение, любовь к ней… Я не могу с человеком, которым восхищаюсь, переходить в панибратство", - поделился Дима Билан.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Добавим, что Алла Пугачева как-то призналась в интервью: она не может сдержать слез, когда слышит в исполнении Димы Билана свой хит "Не отрекаются любя". Примадонна не пропускает ни одного сольника молодого артиста.

10 октября 2019, 15:13
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Под Галкина подложила и смотрела за поревом?
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